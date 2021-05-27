Четверг, 27 май 2021
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Профессиональное пенсионное страхование иностранных граждан
Летняя аздараўленчая кампанія ў Пухавіцкім раёне будзе арганізавана ў адпаведнасці з супрацьэпідэміялагічнымі патрабаваннямі
Запрашаем пухавіччан зрабіць падарожжа ў эпоху Савецкага Саюза
В Пуховичском районе завершается строительство уникального объекта: лесной проезд соединит трассу Р-68 и Р-92 в объезд города Марьина Горка
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Рекламная полоса газеты за 26 мая 2021 года
27.05.2021
29
Redactor
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