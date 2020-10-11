Воскресенье, 11 октября 2020
Последние:
Рекламные полосы газеты за 10 октября
13 и 14 октября в отделе загс проконсультируют по правовым вопросам регистрации актов гражданского состояния
ПОМОЖЕМ АРТУРУ САВЧУКУ: МАЛЬЧИКУ НЕОБХОДИМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОЛЯСКА!
«Белпочта» предлагает бесплатно отправить открытку к Дню матери
«Нулевой травматизм» — участники семинара-совещания на базе филиала «ТБЗ «Сергеевичское» познакомились с новой концепцией в охране труда
Редакция
Наш коллектив
Подписка
Реклама
Вопрос-ответ
Расписание
Расписание автобусов
Расписание маршруток
Расписание электропоездов
Фотогалерея
Оплата через ”РАСЧЕТ“
Контакты
Реклама
Рекламные полосы газеты за 10 октября
10.10.2020
19
Redactor
Комментариев нет
←
13 и 14 октября в отделе загс проконсультируют по правовым вопросам регистрации актов гражданского состояния
Вам также может понравиться
«Курочкин дом» (у Татьяны) представляет огромный выбор птицы на продажу!!!
29.06.2020
Redactor
0
Рекламные полосы за 15 февраля
16.02.2020
Redactor
0
Рекламные полосы за 14 марта
16.03.2020
Redactor
0
Добавить комментарий
Отменить ответ
Ваш e-mail не будет опубликован.
Обязательные поля помечены
*
Комментарий
Имя
*
E-mail
*
Сайт