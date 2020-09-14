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Рекламные полосы газеты за 12 сентября
12.09.2020
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Redactor
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Пуховчане присоединились к областной акции «Минщина спортивная – за Беларусь»
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