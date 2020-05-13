Среда, 13 май 2020
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Рекламные полосы газеты за 13 мая
13.05.2020
51
Redactor
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←
Культурной столицей Беларуси в 2021 году станет Борисов
Начат прием документов по выдвижению представителей в состав районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь
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