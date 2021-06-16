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Рекламные полосы газеты за 16 июня 2021 года
16.06.2021
59
Redactor
Комментариев нет
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Пуховичский РОВД напоминает и советует: Меры личной и имущественной безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта!
Будзем разам: Ідзе падпіска на газету “Пухавіцкія навіны” на другое паўгоддзе 2021 года
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