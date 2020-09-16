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В саду СУП «Дукора-Агро» получают хороший урожай яблок
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Рекламные полосы газеты за 16 сентября
16.09.2020
24
Redactor
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В саду СУП «Дукора-Агро» получают хороший урожай яблок
Пионеры района включились в праздничные мероприятия, посвященные 30-летию Белорусской республиканской пионерской организации
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