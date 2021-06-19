Суббота, 19 июня 2021
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Минздрав и Минтруда внесли изменения в порядок выдачи больничных
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В Подбережье проходит районный туристический слет
Падзякай Прэзідэнта Беларусі ўзнагароджана ўчастковы ўрач-педыятр раённай паліклінікі Юлія Шыбакова
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Рекламные полосы газеты за 19 июня 2021 года
19.06.2021
17
Redactor
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В Подбережье проходит районный туристический слет
Минздрав и Минтруда внесли изменения в порядок выдачи больничных
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