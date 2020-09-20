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ГАИ ищет очевидцев смертельного ДТП на дороге «Пережир-Лешница»
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Рекламные полосы газеты за 19 сентября
19.09.2020
23
Redactor
Комментариев нет
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ГАИ ищет очевидцев смертельного ДТП на дороге «Пережир-Лешница»
Идет подписка на газету «Пухавіцкія навіны» на IV квартал 2020 года
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