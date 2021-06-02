Среда, 2 июня 2021
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Рекламные полосы газеты за 2 июня 2021 года
02.06.2021
61
Redactor
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Пухавіччанкі атрымалі галоўную ўзнагароду за мацярынскую працу — ордэн Маці
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