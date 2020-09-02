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Рекламные полосы газеты за 2 сентября
02.09.2020
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Redactor
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В лесу возле Тальки спасатели более пяти часов искали двух женщин
БРСМ проводит акцию «В школу с добрым сердцем»
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