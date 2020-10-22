Четверг, 22 октября 2020
Последние:
Палата представителей продлила сбор предложений по изменениям в Конституцию
24 октября пуховчане могут обратиться со своими вопросами на «прямые телефонные линии»
Контакт или не контакт? Это определяет новое Постановление Минздрава
В субботу все желающие смогут бесплатно сделать прививку от гриппа
Рекламные полосы газеты за 21 октября
Редакция
Наш коллектив
Подписка
Реклама
Вопрос-ответ
Расписание
Расписание автобусов
Расписание маршруток
Расписание электропоездов
Фотогалерея
Оплата через ”РАСЧЕТ“
Контакты
Реклама
Рекламные полосы газеты за 21 октября
21.10.2020
112
Redactor
Комментариев нет
←
Последний раз в сезоне пройдет осенняя распродажа птицы
В субботу все желающие смогут бесплатно сделать прививку от гриппа
→
Вам также может понравиться
«Курочкин дом» (у Татьяны) представляет огромный выбор птицы на продажу!!!
06.07.2020
Redactor
0
Рекламные полосы за 14 декабря
15.12.2019
Redactor
0
Рекламные полосы газеты за 15 июля
15.07.2020
Redactor
0
Добавить комментарий
Отменить ответ
Ваш e-mail не будет опубликован.
Обязательные поля помечены
*
Комментарий
Имя
*
E-mail
*
Сайт