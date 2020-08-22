Суббота, 22 августа 2020
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Рекламные полосы газеты за 22 августа
22.08.2020
71
Redactor
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Запрет снят — можно идти в лес
Министр здравоохранения Караник назначен губернатором Гродненской области
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