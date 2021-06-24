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Рекламные полосы газеты за 23 июня 2021 года
24.06.2021
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Redactor
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Прием граждан проведет министр лесного хозяйства Республики Беларусь
У гаспадаркі Пухавіцкага раёна паступяць дзевяць новых збожжаўборачных камбайнаў
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