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Рекламные полосы газеты за 24 декабря 2020
24.12.2020
16
Redactor
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Новый год – новая форма отчета 4-фонд
Во время новогодних праздников сотрудники Пуховичского РОВД будут осуществлять усиленную охрану общественного порядка
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