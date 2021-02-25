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Взрыв котла произошел в агрогородке Блонь
Филиал КУП “Минскоблдорстрой”-“ДРСУ №169” за достижение наилучших показателей в работе за 2020 год занесен на Доску почета
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Рекламные полосы газеты за 24 февраля 2021 года
24.02.2021
45
Redactor
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Взрыв котла произошел в агрогородке Блонь
Министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич посетил филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»
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