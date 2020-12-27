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Рекламные полосы газеты за 26 декабря
26.12.2020
23
Redactor
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Настоятель прихода св. Антония в Марьиной Горке поздравил пуховчан с Рождеством
Семьи сотрудников Пуховичского РОВД посетили мини-центр безопасности
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