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Рекламные полосы газеты за 28 ноября
ГАИ в выходные дни вновь уделит внимание водителям
9-летнему Ване нужна наша помощь в борьбе с онкологией
От пуховчан ждут предложений по актуальным вопросам развития страны и регионов
В районе реализованы инициативы, направленные на поддержку детей-инвалидов и молодых людей, выросших без попечения родителей
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Рекламные полосы газеты за 28 ноября
28.11.2020
94
Redactor
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ГАИ в выходные дни вновь уделит внимание водителям
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