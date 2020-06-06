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Рекламные полосы газеты за 6 июня
06.06.2020
72
Redactor
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20-летний парень получил ожоги при розжиге мангала
Для выезда за границу тестирование на COVID-19 можно пройти платно в Минске
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