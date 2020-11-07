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Рекламные полосы газеты за 6 ноября
06.11.2020
116
Redactor
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Мойте руки и соблюдайте дистанцию — напоминаем о профилактике COVID-19
Целесообразно носить маску или нет? Разбираем с главным санитарным врачом района
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