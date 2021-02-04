Четверг, 4 февраля 2021
Последние:
В Марьиной Горке работает центр раннего вмешательства для детей до 3-х лет
В ТК «Базар» открылся магазин брендовой одежды из Европы «Хамелеон»
Рекламные полосы нашей газеты за 03.02.2021
Гублялі палкі, лыжы, але не настрой — як прайшла «Пухавіцкая лыжня-2021»
Все ли готово для проведения ВНС? Лукашенко собрал совещание по подготовке форума и поставил задачи
Редакция
Наш коллектив
Подписка
Реклама
Вопрос-ответ
Расписание
Расписание автобусов
Расписание маршруток
Расписание электропоездов
Фотогалерея
Оплата через ”РАСЧЕТ“
Контакты
Реклама
Рекламные полосы нашей газеты за 03.02.2021
03.02.2021
20
Redactor
Комментариев нет
←
Гублялі палкі, лыжы, але не настрой — як прайшла «Пухавіцкая лыжня-2021»
В ТК «Базар» открылся магазин брендовой одежды из Европы «Хамелеон»
→
Вам также может понравиться
Рекламные полосы за 15 августа
15.08.2020
Redactor
0
Рекламные полосы газеты за 30 января 2021 года
30.01.2021
Redactor
0
Рекламные полосы газеты за 6 ноября
06.11.2020
Redactor
0
Добавить комментарий
Отменить ответ
Ваш e-mail не будет опубликован.
Обязательные поля помечены
*
Комментарий
Имя
*
E-mail
*
Сайт