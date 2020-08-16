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Наша Федоровна. 37 лет в Горолецком ФАПе работает Татьяна Терешкович
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Рекламные полосы за 15 августа
15.08.2020
55
Redactor
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Президент: нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники
Лепшыя на жніве — лідары раёна
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