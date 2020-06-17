Среда, 17 июня 2020
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Рекламные полосы за 17 июня
17.06.2020
31
Redactor
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Электробезопасность на полях во время уборки
Ідзе падпіска на раённую газету «Пухавіцкія навіны» на 2-е паўгоддзе 2020 года
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