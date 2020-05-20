Среда, 20 май 2020
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Рекламные полосы за 20 мая
20.05.2020
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Redactor
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Минобразования рекомендует вручать аттестаты 10-11 июня в торжественной обстановке
Пуховчанин стал победителем республиканского этапа конкурса «Спасатели глазами детей»
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