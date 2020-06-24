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Проинформировали отдыхающих и любителей рыбной ловли о правилах безопасности на воде
На чужое имущество позарились двое жителей агрогородка Пуховичи
«Прямые линии», знакомство с трудовыми коллективами, посещение объектов агроэкотуризма — программа была насыщенной и интересной
День небесной заступницы пуховичского края
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Рекламные полосы за 24 июня
24.06.2020
28
Redactor
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Проинформировали отдыхающих и любителей рыбной ловли о правилах безопасности на воде
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