Среда, 5 августа 2020
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Рекламные полосы за 5 августа
05.08.2020
77
Redactor
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Начальники отделов райисполкома и организаций района ответят на ваши вопросы
Напоминаем: в основной день выборов агитация запрещена
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