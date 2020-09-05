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Рекламные полосы за 5 сентября
05.09.2020
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Redactor
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В выходные ГАИ проверит водителей на трезвость
Пуховчане присоединились к областной эстафете «За Беларусь! За мир! За Президента!»
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