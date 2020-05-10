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Рекламные полосы за 8 мая
10.05.2020
48
Redactor
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День Государственного герба и Государственного флага празднуют сегодня в Беларуси
В Минской области только в нашем районе действует запрет на посещение лесов
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