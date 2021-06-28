Рекомендации по безопасному поведению на водоемах:

· купайся в специально отведенных местах;

· плавай вдоль берега или по направлению к нему.

Если ногу свела судорога:

— сделай глубокий вдох;

— погрузись под воду с головой;

— ухвати большой палец ноги;

— сильно тяни ступню на себя (пока нога не выпрямится);

— плыви к берегу.

Если попал в водоворот:

— сделай глубокий вдох, погрузись под воду с головой;

— сделай рывок в сторону течения;

— всплывай на поверхность.

Если попал в сильное течение:

— не плыви против течения;

— двигайся по течению, но немного наискосок к берегу.

Если начал тонуть:

— перевернись на живот;

— широко раскинь руки и ноги;

— не выдыхай полностью – в легких должен оставаться воздух;

— загребай воду под себя руками, плыви к берегу.

НЕЛЬЗЯ:

· заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

· оставлять детей у воды без присмотра;

· цепляться за лодки и сидеть на бортах;

· переходить с лодки на лодку на ходу;

· прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;

· нырять в незнакомых местах;

· плавать на надувных матрацах и автокамерах;

· заплывать за буйки;

· подавать ложные сигналы о помощи