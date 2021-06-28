Рекомендации по безопасному поведению на водоемах
Рекомендации по безопасному поведению на водоемах:
· купайся в специально отведенных местах;
· плавай вдоль берега или по направлению к нему.
Если ногу свела судорога:
— сделай глубокий вдох;
— погрузись под воду с головой;
— ухвати большой палец ноги;
— сильно тяни ступню на себя (пока нога не выпрямится);
— плыви к берегу.
Если попал в водоворот:
— сделай глубокий вдох, погрузись под воду с головой;
— сделай рывок в сторону течения;
— всплывай на поверхность.
Если попал в сильное течение:
— не плыви против течения;
— двигайся по течению, но немного наискосок к берегу.
Если начал тонуть:
— перевернись на живот;
— широко раскинь руки и ноги;
— не выдыхай полностью – в легких должен оставаться воздух;
— загребай воду под себя руками, плыви к берегу.
НЕЛЬЗЯ:
· заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;
· оставлять детей у воды без присмотра;
· цепляться за лодки и сидеть на бортах;
· переходить с лодки на лодку на ходу;
· прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
· нырять в незнакомых местах;
· плавать на надувных матрацах и автокамерах;
· заплывать за буйки;
· подавать ложные сигналы о помощи