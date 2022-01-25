Рекомендации по обработке персональных данных работников подготовлены в Беларуси

Рекомендации по обработке персональных данных в связи с трудовой (служебной) деятельностью подготовлены в Беларуси, сообщили БелТА в Национальном центре защиты персональных данных.

Рекомендации призваны определить единообразные подходы к обработке персональных данных в связи с трудовыми отношениями, а также с целью недопущения нарушения прав граждан.

В них содержатся разъяснения по обработке персональных данных (ПД) при оформлении трудовых (служебных) отношений, в процессе трудовой (служебной) деятельности, по обработке ПД соискателей на трудоустройство, близких родственников (членов семьи) работника, а также по предоставлению ПД работника (в том числе уволенного) третьим лицам.

Ознакомиться с текстом рекомендаций можно в банке данных «Правоприменительная практика» ИПС «Эталон-Online».