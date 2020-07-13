Ремонтные работы на теплосетях — примета сегодняшней жизни Руденска. Безусловно, с их проведением сопряжены определенные неудобства для жителей поселка. Но люди с пониманием относятся к необходимости замены изношенных труб на новые, ведь результат — это безаварийное проведение отопительного сезона и гарантия того, что в домах всегда будет тепло.

Работы по модернизации теплотрасс проводит ООО «Гидроспецмонтаж». Заказчиком выступает филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго», на балансе которого находятся тепловые сети поселка. На сегодняшний день проведен демонтаж старых труб. Идет укладка новых лотков и монтаж ПИ-трубопровода.

— В 2016 году по Распоряжению Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2015 года № 231 мы приняли от коммунального предприятия по фактическому состоянию 83 километра тепловых сетей Дружного, Свислочи, Руденска. В данный момент на балансе предприятия числится всего 128 километров сетей, — рассказывает начальник отдела капитального строительства филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» Александр Михайлов. — После приемки провели полное обследование сетей, определили первоочередные задачи по их реконструкции и модернизации. И уже на протяжении четырех лет выполняем данные работы. В этом году планируем заменить 3,2 километра. В работе — три проекта на будущий год.

Нужно сказать, что результат от проведения реконструкции очевиден. Если двумя годами ранее на теплосетях фиксировались десятки порывов за зимний период, то в текущем году аварий не было.

Заметную экономию энергоресурсов удалось получить благодаря реконструкции 9 центральных тепловых пунктов в Дружном и Свислочи. Там было установлено более современное и менее энергоемкое оборудование. После реконструкции улучшилось качество подачи горячей воды и сократились теплопотери.

— По окончании работ в обязательном порядке мы восстанавливаем инфраструктуру и приводим в порядок территорию населенных пунктов, где велась замена сетей, — рассказывает ведущий инженер по техническому надзору филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» Юрий Павлюченко. — Если во время выполнения работ необходимо удалить зеленые насаждения, мы делаем это согласно проекту и по согласованию с экологической службой, а затем возмещаем любые потери, высаживая новые деревья или кустарники. Благоустройство населенных пунктов по договору подряда выполняют работники УП «Жилтеплосервис» КХ. В этом году только для благоустройства улиц Руденска планируем завезти более 1500 кубометров растительного грунта.

Замену теплосетей в Руденске энергетики планируют завершить к началу отопительного сезона.

Елена Иванова.