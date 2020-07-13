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Ремонтные работы на теплосетях — примета сегодняшней  жизни Руденска

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Заместитель главного инженера ООО «Гидроспецмонтаж» Юрий Кийко, Юрий Павлюченко, ответственный производитель работ Игорь Петров.

Ремонтные работы на теплосетях — примета сегодняшней  жизни Руденска.  Безусловно, с их  проведением сопряжены определенные неудобства для жителей поселка. Но люди с пониманием относятся  к  необходимости замены изношенных труб на новые, ведь результат — это безаварийное проведение отопительного сезона и гарантия того, что в домах всегда будет тепло.

Работы  по   модернизации     теплотрасс   проводит   ООО  «Гидроспецмонтаж». Заказчиком  выступает филиал «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго», на балансе которого находятся тепловые сети  поселка.  На  сегодняшний  день  проведен  демонтаж старых труб. Идет укладка новых лотков  и  монтаж ПИ-трубопровода.

— В 2016 году по Распоряжению   Президента  Республики   Беларусь от  31 декабря 2015 года № 231 мы приняли от коммунального предприятия по фактическому состоянию 83 километра тепловых сетей Дружного, Свислочи, Руденска. В данный момент на балансе предприятия числится всего  128 километров сетей, — рассказывает начальник отдела капитального строительства филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго»  Александр  Михайлов. —  После приемки провели полное обследование сетей, определили первоочередные задачи по их реконструкции и модернизации. И уже на протяжении четырех лет выполняем данные  работы.  В  этом  году  планируем заменить 3,2 километра. В работе — три проекта на будущий год.

Нужно сказать, что результат от проведения реконструкции очевиден. Если двумя годами ранее на теплосетях фиксировались  десятки  порывов  за  зимний   период, то в текущем году  аварий не было.

Заметную  экономию энергоресурсов удалось получить благодаря реконструкции 9 центральных тепловых пунктов в Дружном и Свислочи. Там было установлено более современное и менее энергоемкое оборудование. После реконструкции  улучшилось качество подачи горячей воды и сократились теплопотери.

— По окончании работ в обязательном порядке мы восстанавливаем инфраструктуру и приводим в порядок территорию населенных пунктов, где велась замена сетей, — рассказывает  ведущий инженер по техническому   надзору  филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» Юрий Павлюченко. — Если во время выполнения работ необходимо удалить зеленые насаждения, мы делаем это согласно проекту и по согласованию с экологической службой, а затем возмещаем любые потери, высаживая новые деревья или кустарники.  Благоустройство населенных пунктов по договору подряда выполняют работники  УП «Жилтеплосервис» КХ. В этом году только для благоустройства улиц Руденска планируем завезти  более 1500  кубометров   растительного   грунта.

Замену теплосетей  в  Руденске энергетики планируют завершить к началу отопительного сезона.

Елена   Иванова.                                         

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