Рентгенолог Светлана Ситник: «Этот вирус невозможно перепутать…»

На светящемся экране заведующая рентгенологическим отделением Марьиногорской ЦРБ Светлана Ситник размещает снимок легких человека, больного коронавирусной инфекцией. Это я попросила Светлану Ивановну показать мне, как выглядит коварный «враг» изнутри. Вглядываюсь… Понимаю точно только то, что вижу легкие…

Светлана Ивановна не теряет надежды на то, что я смогу увидеть то же, что видит она, поэтому ищет в стопке снимков те, на которых будут легкие без пневмонии.

— Вот, смотрите, — показывает мне доктор, отыскав, наконец, один снимок в десятке пересмотренных. — По своей сути рентгеновские снимки являются негативами, поэтому здоровые легкие, заполненные воздухом, на рентгене выглядят черными. Сравните их с первым снимком: на том легкие будто в светлом тумане… Светлые участки — это и есть очаги воспаления. И воспаление коронавирусное даже на обычном снимке отличается от бактериального. Хотя считается, что только компьютерная томография может в действительности с большой вероятностью выявить коронавирус.

Я слушаю Светлану Ивановну и упорно вглядываюсь в снимки… Понимаю, конечно, что видеть ее глазами я могла бы только тогда, когда имела бы такой же опыт работы. И все же я пытаюсь… Да, вижу темные участки, вижу светлые. Знаю теперь: лучше бы они были темными…

А еще ловлю себя на мысли, что работа у рентгенолога не такая простая, как может показаться на первый взгляд: в темном помещении на ярком экране я рассмотрела только два снимка и уже почувствовала дискомфорт в глазах.

— Действительно непросто отработать смену за монитором,— говорит Светлана Ивановна. — Тем более, сейчас, когда нагрузка увеличилась в разы. Даже если сравнить ее не с «доковидной», а с той, что была у нас во время первой волны пандемии.

Тогда за день мы делали в среднем 50 снимков легких в двух рентгенкабинетах больницы. А недавно выдался день, когда только в одном, расположенном в приемном отделении ЦРБ, сделали 145.

То, что нагрузка на врачей-рентгенологов и лаборантов в период пандемии выросла, понятно и очевидно, ведь очень важно вовремя подтвердить пневмонию, чтобы тут же назначить эффективную схему лечения и помочь пациенту справиться с легочной недостаточностью.

— В эти дни мы, как и все подразделения ЦРБ, работаем в режиме разделения потоков,— рассказывает Светлана Ситник. — С 10 до 12 часов дня рентгенкабинет становится «красной» зоной: мы принимаем тех, у кого ковид подтвержден. С 15 до 17 часов принимаем температурящих пациентов с неподтвержденными диагнозами. Зона остается «красной». В перерывах проводим обязательную дезинфекцию помещений и оборудования. И принимаем других пациентов: несмотря на коронавирус, людям нужна не только торакальная диагностика (легких), но и иные виды исследований. Сейчас будет традиционно увеличиваться число травм из-за гололеда, например.

Рентгенологические исследования выполняются в Марьиногорской ЦРБ в круглосуточном режиме, ведь от результата, обнаруженного на снимке, зависит правильность и своевременность лечения. Эта нагрузка лежит всего на четырех (вместо десяти) лаборантах: Елене Рижковской, Татьяне Сергиевич, Елене Федорович, Наталье Адамчук. После дневной смены они заступают по графику и на ночные дежурства, и на дежурства в выходные и праздничные дни.

— Если проанализировать статистику, то можно только по одним цифрам понять, что из-за ситуации с коронавирусом нагрузка на лаборантов выросла примерно в три раза, а у врачей-рентгенологов еще больше, — говорит Светлана Ивановна.—Поверьте, нелегко и выполнить снимки (принести-унести кассету весом 2 килограмма, а затем проявить ее в спецрастворах), и описать такое количество рентгеновских исследований. При этом не забывайте о высокой ответственности, ведь от нашего решения будет зависеть то, какое лечение назначит пациенту врач. Именно поэтому мы понимаем важность работы, которую выполняем, именно поэтому жертвуем своим временем, стараясь не сетовать на усталость: сегодня никому из наших коллег не бывает легко…

Елена ИВАНОВА.