Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство посетит Марьину Горку

Стать участником Республиканского молодежного поезда #БеларусьМолодежьЕдинство может любой гражданин Беларуси в возрасте от 18 до 31 года. Для этого необходимо с 24 июня по 4 июля направить с официального сайта проекта молодежныйпоезд.бел заявку для участия, в которой необходимо кратко рассказать организаторам проекта о своих достижениях в области образования, науки, спорта, культуры, социальной деятельности и заполнить анкетные данные.