Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство посетит Марьину Горку
Шанс стать пассажиром поезда есть у каждого молодого человека.
В течении 7 дней молодежь на поезде проследует по маршруту Гродно — Полоцк — Витебск — Горки — Петриков — Брест — Марьина Горка — Минск и примет участие в реализации социально значимых инициатив и молодежных программ, познакомится с достопримечательностями регионов и обсудит актуальные вопросы государственной молодежной политики с представителями органов государственного управления и молодежью регионов.
Стать участником Республиканского молодежного поезда #БеларусьМолодежьЕдинство может любой гражданин Беларуси в возрасте от 18 до 31 года. Для этого необходимо с 24 июня по 4 июля направить с официального сайта проекта молодежныйпоезд.бел заявку для участия, в которой необходимо кратко рассказать организаторам проекта о своих достижениях в области образования, науки, спорта, культуры, социальной деятельности и заполнить анкетные данные.
Проект реализуется в целях развития государственной молодежной политики в регионах.
Организаторами проекта являются Министерство образования, областные (Минский городской) исполнительные комитеты, государственное объединение «Белорусская железная дорога», «Белорусский республиканский союз молодежи», при поддержке Республиканского союза общественных организаций «Белорусский комитет молодежных организаций».
Подробности на официальном сайте проекта молодежныйпоезд.бел
По информации сайта БелТА.