Резервные дни ЦТ определены в Беларуси

Министерство образования определило график проведения централизованного тестирования в резервные дни. Соответствующее постановление министерства от 20 мая 2020 года №93 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам утверждены 19 и 21 июля.

Для обществоведения, математики, биологии, иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского, китайского), химии, физики, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) резервными днями будут 19 и 23 июля.

Сроки регистрации для прохождения централизованного тестирования в резервные дни — с 12 по 17 июля.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, — с 29 июля.

Как сообщалось, ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому — 26 и 27 июня, по обществоведению — 29-го, по математике — 1 и 2 июля, биологии — 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии — 8 июля, физике — 10 июля, истории Беларуси — 12 июля, географии — 14 июля, всемирной истории (новейшее время) — 16 июля.

Источник: Белта