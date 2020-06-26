Режим работы участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

С 25 июля 2020 года для приема избирателей с целью ознакомления со списками избирателей устанавливается дежурство:

с понедельника по пятницу — с 17 до 19 часов,

в субботу — с 12 до 14 часов.

В период досрочного голосования с 4 по 8 августа 2020 года — с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов.

В день выборов 9 августа 2020 года — с 8 до 20 часов.

В Марьиногорском больничном участке для голосования № 47 дежурство устанавливается с 7 августа 2020 года.