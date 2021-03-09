Рискнула однажды все изменить в своей жизни. И сегодня уверена, что сделала все правильно

О том, как важно для человека чувство гармонии в том, что ты делаешь и как себя ощущаешь, Светлана Гетманова, инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе Пуховичской СДЮШОР, знает как никто другой. И вся ее профессиональная биография — тому подтверждение. Я думаю, что далеко не каждый человек, получив престижное экономическое образование, рискнет однажды все изменить в своей жизни и выбрать для себя в качестве основного занятия фитнес.

А Светлана смогла. И сегодня уверена, что сделала все правильно.

— Человеку важно находиться в зоне комфорта, — рассуждает она. — Ты можешь быть счастлив только в том случае, если работа приносит тебе удовольствие, если она не обязанность, а радость. Только тогда ты можешь не просто с хорошим настроением идти на работу, но и добиваться успехов в профессии.

Дружба с фитнесом у Светланы началась еще в школе. Девочка любила посещать тренировки, заниматься аэробикой, учиться красиво двигаться. Но на тот момент не думала связывать свою жизнь со спортом и поступила в Белорусский государственный университет, где получила экономическое образование. Потом поступила в магистратуру Белорусского государственного экономического университета и успешно ее закончила. А сегодня магистр экономических наук получает свое третье, уже профильное, образование в Витебском государственном университете.

Будущая специальность связана с физкультурно-оздоровительной деятельностью в учреждениях образования.

— После магистратуры я пять лет отработала в банковской сфере, — рассказывает Светлана. — Этого хватило, чтобы понять: хочу заниматься другим делом. И мысль такая пришла не просто так, ведь после школы я не оставила фитнес и активно посещала тренировки. Неоднократно выступала за район в составе команды по аэробике. Но после рождения ребенка решила «подрасти» до тренерской работы. Чтобы набрать определенный багаж знаний для этого, ездила на курсы, училась самостоятельно, посещала мастер-классы в частных спортивных клубах, получила «корочку» массажиста. И открыла собственное дело, набрав в группу желающих заниматься фитнесом. К тому времени уже точно знала, что другого пути не будет.

Но и на нем можно расти и совершенствоваться. Стимулом стало рождение второго сына. Светлана признается, что именно в тот момент захотелось к фитнесу добавить «тренажерку». И не просто добавить, а довести свое тело в тренажерном зале до таких кондиций, чтобы можно было заявляться на участие в соревнованиях по бодибилдингу.

— Я четыре раза участвовала в таких состязаниях, и в 2019 году на международных стартах (это был открытый кубок Республики Беларусь «Железный лев») завоевала серебряную награду, — рассказывает Светлана. — Это был для меня настоящий вызов. Чтобы стать лучшим среди профессиональных бодибилдеров, недостаточно иметь накачанное тело, ведь другие участники просто не выходят на сцену по определению. Здесь еще нужно обладать талантом красиво представить себя, быть уверенным, пластичным. И в этом мне помог фитнес. Я очень горжусь этой своей наградой.

Сейчас Светлана продолжает активную тренерскую деятельность, работая с группами и в Марьиной Горке, и в Свислочи. Ее рабочий день заканчивается поздно вечером. Но такой напряженный график не в тягость, когда занимаешься любимым делом и понимаешь, что приносишь людям пользу. А это действительно так. Кто-то приходит на занятия и корректирует свой вес до желаемого (Светлана к тренировкам добавляет и правильное меню), кто-то просто поддерживает свою форму и получает заряд энергии в спортивном зале, а кто-то даже обретает смысл жизни в своем новом хобби.

— Я счастлива, когда вижу любой результат, — говорит Светлана. — Стараюсь, чтобы каждый, кто ко мне приходит, ежедневно совершал бы маленькие победы над собой, совершенствовался и физически, и духовно. Спорт — это наше здоровье, наше настроение, удовольствие от общения и, конечно, от результата.

Елена Шантыко.

Р.S. За добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в развитие социальной сферы Пуховичского района Светлана Гетманова была награждена Почетной грамотой районного исполнительного комитета на районном празднике труда.