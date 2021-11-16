Родителей нашего земляка командование благодарит за примерную службу

Сержант Алексей Нехведович из агрогородка Зазерка проходил службу в путевой роте 71-го отдельного путевого железнодорожного батальона с 28 августа 2020 года. Воинскую специальность электрик-дизелист получил в 72-м объединенном учебном центре, где сдал итоговый экзамен по специальности на «отлично». Для дальнейшего прохождения службы был направлен в 71-й отдельный путевой железнодорожный батальон, который дислоцируется в городе Слуцке.

Алексей применил свои знания на практике и показал отличные результаты в служебной деятельности. Неоднократно поощрялся командованием воинской части за достигнутые успехи в боевой подготовке. Всего за два месяца службы в воинской части он зарекомендовал себя надежным товарищем и проявил свои лидерские качества, которые не остались незамеченными.

С октября 2020 года Алексей совершенствует свое командирское мастерство. Благодаря этому его подразделение не раз показывало высокие результаты во время участия в международных учениях и при выполнении задач по штатному предназначению.

За достигнутые успехи в служебной деятельности сержант Алексей Нехведович имеет ряд поощрений от командования воинской части. Начальником департамента транспортного обеспечения был награжден нагрудным знаком «За отличную службу в транспортных войсках» второй степени.

Командование 71-го отдельного путевого железнодорожного батальона благодарит родителей Алексея — Ванду Альбертовну и Виктора Вацлавовича Нехведович из агрогородка Зазерка за хорошее воспитание сына — настоящего защитника Отечества.

Капитан Артем Климовец.