Молодёжь 

Родителей нашего земляка командование благодарит за примерную службу

138 Redactor Комментариев нет

Сержант Алексей Нехведович  из агрогородка Зазерка проходил службу в путевой роте 71-го отдельного путевого железнодорожного батальона с 28 августа 2020 года. Воинскую специальность электрик-дизелист получил  в 72-м  объединенном  учебном центре, где сдал итоговый экзамен по специальности на «отлично». Для дальнейшего прохождения службы был направлен в 71-й отдельный путевой железнодорожный батальон,  который дислоцируется в городе Слуцке.

Алексей применил свои знания на практике и показал отличные результаты в служебной деятельности. Неоднократно поощрялся командованием воинской  части за достигнутые успехи в боевой подготовке.  Всего за два месяца службы в воинской части он зарекомендовал себя надежным товарищем и проявил свои  лидерские качества, которые не остались незамеченными.

С октября 2020 года Алексей совершенствует свое командирское мастерство. Благодаря этому  его подразделение не раз показывало высокие результаты во время  участия в международных учениях и при выполнении задач по штатному предназначению.

За достигнутые успехи в служебной деятельности сержант Алексей  Нехведович  имеет ряд поощрений от командования воинской части. Начальником департамента транспортного обеспечения был награжден нагрудным знаком «За отличную службу в транспортных войсках» второй степени.

Командование 71-го  отдельного путевого железнодорожного батальона благодарит родителей Алексея — Ванду Альбертовну и Виктора Вацлавовича Нехведович из агрогородка Зазерка за хорошее воспитание  сына —  настоящего защитника Отечества.

 

Капитан Артем  Климовец.

Вам также может понравиться

Пуховчанин стал лучшим молодым сотрудником Минского областного управления Департамента охраны

Redactor 0

Медальный звездопад

Redactor 0

“Музей на колах” раскажа пра вайну і мір

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿