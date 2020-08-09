Родной Беларуси признаемся в любви

Областная молодежная акция «Моя Родина! Моя Беларусь!» прошла в Марьиной Горке. В сквере возле районного центра культуры собрались представители общественных объединений, жители города.

На аллеях сквера разместились торговые точки. Со сцены звучала музыка. В двухчасовом концерте, организованном в рамках акции, приняли участие любительские коллективы, молодые талантливые исполнители. В словах песен, которые они исполнили, звучало признание в любви к родной земле, гордость за свою страну. Мероприятие было приурочено к Году малой Родины.

Наталья ПАРХОМЧИК.