Главное Год малой родины Минщина, мы тобой гордимся! 

Родной Беларуси признаемся в любви

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Областная молодежная акция «Моя Родина! Моя Беларусь!» прошла в Марьиной Горке. В сквере возле районного центра культуры собрались представители общественных объединений, жители города.

 

На аллеях сквера разместились торговые точки. Со сцены звучала музыка. В двухчасовом концерте, организованном в рамках акции, приняли участие любительские коллективы, молодые талантливые исполнители. В словах песен, которые они исполнили, звучало признание в любви к родной земле, гордость за свою страну. Мероприятие было приурочено к Году малой Родины.

Наталья ПАРХОМЧИК.

 

 

 

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