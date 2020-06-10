Родственники военнослужащих в/ч 89417 смогут увидеть их присягу онлайн
Присяга новобранцев будет транслироваться на YouTube-канале ВоенТВ онлайн, об этом сообщает Министерство обороны.
Новобранцы принесут военную присягу 13 июня. В связи с эпидемиологической ситуацией церемония пройдет без родственников и близких друзей армейцев.
Онлайн-трансляция будет вестись из двух самых массовых мест принятия присяги — 72-го объединенного учебного центра в Печах и бригады специального назначения в Марьиной Горке.
После церемонии присяги военнослужащих ждет концерт и праздничные мероприятия.
Источник: Млын.бай