Коротко о разном 

Родственники военнослужащих в/ч 89417 смогут увидеть их присягу онлайн

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Присяга новобранцев будет транслироваться на YouTube-канале ВоенТВ онлайн, об этом сообщает Министерство обороны.

Новобранцы принесут военную присягу 13 июня. В связи с эпидемиологической ситуацией церемония пройдет без родственников и близких друзей армейцев.

Онлайн-трансляция будет вестись из двух самых массовых мест принятия присяги — 72-го объединенного учебного центра в Печах и бригады специального назначения в Марьиной Горке.

После церемонии присяги военнослужащих ждет концерт и праздничные мероприятия.

Источник: Млын.бай

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