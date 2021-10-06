Роман Столяров: «Успешно раскрывать дела позволяет профессионализм с долей удачи»

В органах внутренних дел 5 октября отметили День уголовного розыска. Это стало поводом поговорить о службе с заместителем начальника отдела уголовного розыска РОВД Романом Юрьевичем Столяровым.

На стене его кабинета висят групповой портреты Глеба Жеглова и Володи Шарапова — героев культового советского детектива «Место встречи изменить нельзя». Этот фильм Роман Столяров, конечно же, смотрел. Но не созданные актерами Владимиром Высоцким и Владимиром Конкиным притягательные образы сотрудников послевоенного московского угро вызвали у него интерес к милицейской службе. Какая она не киношная, а настоящая, Роман наблюдал с детства: в РОВД милиционером—водителем оперативно-дежурной службы работал его отец, Юрий Михайлович. Поэтому, когда молодой человек окончил среднюю школу, вопрос, куда пойти учится, не стоял: только Академия МВД. А там — факультет оперативно-розыскной деятельности: о службе в уголовном розыске мечтал с детства.

Академию Роман Столяров окончил четыре года назад. И по распределению пришел в Пуховичский РОВД. Правда, был момент, когда уходил в областное управление внутренних дел, но ненадолго.

У многих из нас представление о работе уголовного розыска складывается благодаря детективам: кто-то их взахлеб читает, кто-то — смотрит. Какой процент романтики в реальной работе сотрудников уголовного розыска, я спросила у Романа.

— Наша служба — это ежедневный кропотливый труд, — пояснил он. — Очень радует, когда получается быстро и качественно сделать свою работу. А ее всегда немало. В этом году по линии уголовного розыска в районе было совершено около 400 преступлений. В числе особо тяжких — три убийства на бытовой почве. Из общего количества 70 процентов — это кражи, в большинстве своем в садовых товариществах, на железнодорожном транспорте. В числе наиболее серьезных преступлений из этой категории — кража сейфа в одном из магазинов района: преступники проникли в помещение, вытащили оттуда сейф, вскрыли его и выбросили в реку. К слову, это преступление раскрыто. Всего же раскрыт 61 процент от всех совершенных преступлений.

В разговоре Роман особо подчеркнул, что количество преступлений по линии уголовного розыска в районе снижается: по отношению к прошлому году их совершено на 30 процентов меньше.

Понятно, что дела у сотрудников уголовного розыска бывают и сложные, и рутинные. Есть и такие, что запоминаются надолго. В ходе разговора я поинтересовалась у Романа, какое дело за время работы его особенно «зацепило».

— Есть такое, — признался он. — Как-то в одном из сельских населенных пунктов нашего района мы остановили несколько человек цыганской национальности. Было известно, что в регионе подобная компания совершает кражи. Но тогда конкретно этим людям предъявить было нечего. Но какое-то чутье все же не подвело. Именно с этой компанией пришлось встретиться во время работы в областном УВД. Их поймали на краже в Несвиже: под видом соцработников проникли в дом пожилых людей и обокрали их.

Наш разговор завершился небольшим блиц-опросом: отец профессиональным выбором сына гордится; на товарищей своих, а в отделе сейчас 16 сотрудников, Роман положиться может полностью; в засаде сидеть приходилось; табельное оружие, к счастью, не применял; в особую удачу оперативников верит.

Роман служит четыре года. И уже есть карьерный рост: с 16 августа этого года он — заместитель начальника уголовного розыска РОВД. И личная копилка наград уже пополняется. В связи с профессиональным праздником 8 октября восемь сотрудников отдела получат заслуженные награды. В их числе и Роман Столяров. На его парадном кителе появится нагрудный знак отличия за профессиональные успехи, который вручается именно сотрудникам уголовного розыска.

Наталья ПАРХОМЧИК.