Романы не уступают. Какие имена выбирали пуховчане для своих детей в 2020 году

Уже шестой год подряд мальчишки опережают девочек по рождаемости: 287 против 252 по итогам 2020 года.

Первенцы появились в 172 семьях. Второй малыш появился на свет в 195 семьях, третий — в 127, четвертый — в 33, пятый — в 8, шестой — в 4. Средний возраст матерей по-прежнему составляет 28 лет, отцов — 31 год.

Второй год среди мужских имен лидирует Роман (17). Не менее популярными были имена Максим (15), Даниил (14), Артем, Владислав, Дмитрий (по 13), Александр, Тимофей (по 11), Арсений, Иван, Михаил, Ярослав (по 9). Редкие мужские имена минувшего года – Амиран, Арег, Веремей, Гордей, Дамир, Мишель, Савва, Серафим, Демид.

Чаще всего девочек называли Марией (15). Самое популярное имя 2019 года — Дарья —дали восьми новорожденным. Распространенными именами стали Полина (13), Алиса, Виктория, Ксения (12), София (11), Анна, Арина (9), Анастасия, Варвара, Ева (по 8). В единичных случаях девочек назвали Николь, Мелисса, Виргиния, Афина, Виорика, Марьям, Алана, Алексия.

Сразу у девяти семей родилась двойня. Последнюю двойню зарегистрировали в декабре. У счастливых родителей Алексея Левицкого и Екатерины Пахомовой из Дукоры появились третий и четвертый ребенок в семье — Евгений и Виктория.

Богатырем года можно назвать Николая Якимука из агрогородка Блонь (третий ребенок в семье). Николай родился весом 5080 грамм и ростом 59 сантиметров. У девочек по этим показателям лидирует Арина Зюзькевич из деревни Моторово Голоцкого сельсовета (четвертый ребенок в семье, вес 5850 граммов, рост 59 сантиметров).

А самым рослым малышом стал Дмитрий Прончак из Марьиной Горки. Его рост – 62 сантиметра. Среди девочек по этому показателю лидирует Евгения Ермак из Марьиной Горки. Девочка — первенец в семье, ее рост 61 сантиметр. Ева Локатыр и Ксения Мороз тоже в числе лидеров (рост при рождении 59 сантиметров).

Самой юной мамой минувшего года стала 15-летняя девушка, а самой старшей – 42-летняя. Самому молодому папе – 18 лет. Самым старшим отцом стал 57-летний мужчина.

За прошлый год заключено 168 браков, в том числе 20 с иностранцами. К слову, одна пуховчанка вышла замуж за гражданина Германии. У них появился малыш Максимилиан-Кристоф.

Самым молодым женихом года оказался 18-летний пуховчанин, самым старшим — 75-летний житель района. Самой юной невесте исполнилось 15 лет, самой старшей — 71 год.

Для 58 пар история семейных отношений закончилась. Средний возраст мужчин, которые расторгли брак, — 37 лет, женщин — 36 лет. Максимальная продолжительность брака —почти 34 года.

Ольга ГАВРИЛЕНКО.