Россельхознадзор частично снимает ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси

Россельхознадзор частично снимает временные ограничения на ввоз томатов и перцев из Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

«Россельхознадзор разрешает с 24 августа ввоз в Россию из Беларуси томатов от ФХ «Стаховичи» (Брестская область) и Денищик В.Г. (Гродненская область), а также томатов и перцев от пяти производителей: ИП Рудяк С.С. (Брестская область), Кирилко В.К. (Брестская область), Кирилко Д.С. (Брестская область), Козляк Г.В. (Брестская область), Козляк А.А. (Брестская область)», — говорится в сообщении.

Такое решение принято по результатам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных фитосанитарных обследованиях томатов и перцев в местах производства, а также под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси.