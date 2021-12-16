«Ровер» в Свислочи сбил мужчину

В городском поселке Свислочь Пуховичского района 15 декабря автомобиль «Ровер-400» наехал на 54-летнего местного жителя, который переходил дорогу пешеходному переходу. Пострадавшего с серьезными травмами отвезли в реанимацию.

Представитель отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Елена Соколова рассказала корреспонденту МЛЫН.BY:

— 41-летний житель Свислочи утром 15 декабря в своем поселке ехал на автомобиле «Ровер-400» по Партизанской улице. Около 08:10 рядом с домом № 33 он не пропустил и сбил 54-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. Участок дороги освещен не был, но на сумке пешехода находился светоотражающий элемент. Машина оборудована зимними шинами.

По словам Елены Соколовой, пострадавшего госпитализировали с сочетанной травмой. В палате отделения реанимации врачи проводили мужчине многочасовую операцию.

Представитель областной Госавтоинспекции отметила, что в поселке Свислочь на одной и той же Партизанской улице автомобили сбивали пешеходов на переходах два дня подряд. Накануне этого происшествия, 14 декабря, «Шкода» на «зебре» наехала на 63-летнюю женщину, которая получила травмы головы и таза.

— Наезды на пешеходов могут иметь самые серьезные последствия. Даже на переходах пешие участники дорожного движения не защищены в полной мере. Госавтоинспекция просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на этих участках дорог, чтобы избежать беды, — сказала Елена Соколова.