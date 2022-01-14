Рождественские встречи для ветеранов прошли в Марьиной Горке

В нашем районе организовывать Рождественские встречи для ветеранов войны и труда из бывших руководителей района стало традицией. Идея их проведения принадлежит заместителю председателя райисполкома Наталье Чернышевой. В этом году мероприятие прошло уже в пятый раз в новом для себя формате диалоговой площадки.

На праздник пригласили известных в районе людей, членов районной ветеранской организации, которые, даже уйдя на заслуженный отдых, продолжают принимать активное участие в жизни района. В их числе ветеран Великой Отечественной войны Иван Андреевич Фонов, Лилия Семеновна Котова, работавшая заместителем председателя райисполкома, много лет возглавлявшая Марьиногорскую гимназию Алла Васильевна Ралькевич, бывший директор ОАО «Машпищепрод» Евгений Григорьевич Рудый, руководители первичных ветеранских организаций Федор Владимирович Супрун, Петр Константинович Есипенок, Анатолий Петрович Симонов, Светлана Анатольевна Дубовик и другие.

Поздравить ветеранов пришла заместитель председателя районного исполнительного комитета Наталья Чернышева, начальники управлений районного исполнительного комитета, председатель районного объединения профсоюзов.

Во время общения ветераны затронули важную на сегодняшний день тему изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

Организаторы встречи подготовили для ветеранов праздничную программу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Помимо музыкальных, были и сладкие подарки.

Традиционно праздник проходит в теплой дружеской атмосфере.

Наталья ПАРХОМЧИК.