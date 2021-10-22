Розничный товарооборот Пуховичского района в январе-сентябре 2021 г. сложился в размере 242,1 млн. рублей, или 100,9 % в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2020 г.

Розничный товарооборот организаций торговли за январь-сентябрь 2021 г. составил 224,5 млн. рублей и увеличился по сравнению с январем-сентябрем 2020 г. в сопоставимых ценах на 2,1%.

Населению продано пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 136,4 млн. рублей (60,7% в общем объеме розничного товарооборота торговли), непродовольственных товаров – на 88,1 млн. рублей, что составило соответственно 101,7% и 102,7% к уровню января-сентября 2020 г.