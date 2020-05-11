Руководители структурных подразделений райисполкома ответят на ваши вопросы
«Прямые телефонные линии» на этой неделе проведут:
12 мая с 11.00 до 12.00 начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.
13 мая с 8.00 до 13.00 председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;
с 10.00 до 12.00 начальник Пуховичского РГС ПУ «Слуцкгаз» Виктор Марьянович ПАВЛОВСКИЙ. Тел.: 2-88-65;
с 10.00 до 13.00 начальник управления учета налогов инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Наталья Геннадьевна РАБЧУН. Тел.: 3-57-34;
с 14.00 до 17.00 начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Оксана Владимировна ТРАУЛЬКО. Тел.: 3-54-01.
14 МАЯ с 9.00 до 10.00 заместитель директора ГУП «Пуховичское ПМС» Олег Иванович ГЛАДКОВ. Тел.: 4-71-09.