Руководители структурных подразделений райисполкома ответят на ваши вопросы

«Прямые телефонные линии» на этой неделе проведут:

12 мая с 11.00 до 12.00 начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.

13 мая с 8.00 до 13.00 председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

с 10.00 до 12.00 начальник Пуховичского РГС ПУ «Слуцкгаз» Виктор Марьянович ПАВЛОВСКИЙ. Тел.: 2-88-65;

с 10.00 до 13.00 начальник управления учета налогов инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Наталья Геннадьевна РАБЧУН. Тел.: 3-57-34;

с 14.00 до 17.00 начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Оксана Владимировна ТРАУЛЬКО. Тел.: 3-54-01.

14 МАЯ с 9.00 до 10.00 заместитель директора ГУП «Пуховичское ПМС» Олег Иванович ГЛАДКОВ. Тел.: 4-71-09.