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Руководители структурных подразделений райисполкома ответят на ваши вопросы

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«Прямые  телефонные  линии» на этой неделе проведут:

12  мая с 11.00 до 12.00   начальник отдела загс Пуховичского райисполкома Наталья Яковлевна ДУБОВИК. Тел.: 6-72-07.

 13  мая с 8.00 до 13.00 председатель Пуховичского районного исполнительного комитета Виктор Михайлович КОЛЕДА. Тел.: 6-72-07;

с 10.00  до  12.00   начальник Пуховичского РГС ПУ «Слуцкгаз» Виктор Марьянович ПАВЛОВСКИЙ. Тел.: 2-88-65;

с  10.00  до  13.00   начальник управления учета налогов инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Наталья Геннадьевна РАБЧУН.  Тел.: 3-57-34;

с 14.00 до 17.00   начальник инспекции МНС Республики Беларусь по Пуховичскому району Оксана Владимировна ТРАУЛЬКО.   Тел.:  3-54-01.

 14  МАЯ с 9.00 до 10.00 заместитель директора ГУП «Пуховичское ПМС»  Олег Иванович ГЛАДКОВ. Тел.: 4-71-09.

 

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