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Руководство Пуховичского РОВД еженедельно проводит «прямые  телефонные  линии»

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Прием обращений граждан руководством Пуховичского РОВД осуществляется с использованием средств телефонной связи, а также посредством сети Интернет в виде электронных обращений.

Открыты  «прямые  телефонные  линии»:

временно  исполняющего  обязанности по должности  начальника   Пуховичского  РОВД  Романа Александровича  КРЮКОВА:  по  средам  с  9.00 до 13.00  по  телефону  3-57-05;

заместителя    начальника   Пуховичского  РОВД,   начальника  милиции   общественной  безопасности  Дмитрия Ивановича СИРОТКО: по четвергам с 9.00 до 13.00 по телефону 3-59-70;

заместителя начальника Пуховичского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Елены Евгеньевны СУГАК: по вторникам с 9.00 до 13.00 по телефону 3-52-72.

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