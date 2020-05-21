Руководство Пуховичского РОВД еженедельно проводит «прямые  телефонные  линии»

Прием обращений граждан руководством Пуховичского РОВД осуществляется с использованием средств телефонной связи, а также посредством сети Интернет в виде электронных обращений.

Открыты «прямые телефонные линии»:

временно исполняющего обязанности по должности начальника Пуховичского РОВД Романа Александровича КРЮКОВА: по средам с 9.00 до 13.00 по телефону 3-57-05;

заместителя начальника Пуховичского РОВД, начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Ивановича СИРОТКО: по четвергам с 9.00 до 13.00 по телефону 3-59-70;

заместителя начальника Пуховичского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Елены Евгеньевны СУГАК: по вторникам с 9.00 до 13.00 по телефону 3-52-72.