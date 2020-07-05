РУП  «Белтелеком» отмечает  25-летие

Современная и динамично развивающаяся компания «Белтелеком» празднует свой 25-летний юбилей! В связи с этим знаменательным событием самое время вспомнить многолетнюю и славную историю Пуховичского зонального узла электросвязи, которая уходит корнями в XIX век, когда открывались первые телеграфные станции при Минской губернской почтово-телеграфной конторе. В настоящее время предоставление услуг связи на территории Пуховичского района обеспечивает Пуховичский зональный узел электросвязи, который входит в состав Минского филиала РУП «Белтелеком».

Контора связи Пуховичского района была организована 17 июля 1924 года.

Новый этап в истории развития средств связи Минской области начался в 1938 году, когда 25 апреля в связи с реорганизацией административно-территориального деления БССР приказом № 360 от 25 апреля 1938 года народного комиссара связи СССР М. Бермана было организовано Минское областное управление связи. Основными услугами связи в то время были телефонно-телеграфная связь и услуги радиофикации.

В 1953 году Пуховичская контора связи была переименована в Пуховичский районный узел связи.

В разные годы предприятие связи возглавляли опытные руководители. В послевоенные годы с 1 октября 1945 года по 1 января 1951 года Пуховичскую контору связи возглавлял Михаил Людвигович Жаромский. В период с 1954 года по 16 февраля 1982 года Пуховичский районный узел связи возглавлял Иван Яковлевич Бразговка. С 26 февраля 1982 года по 1 марта 1988 года начальником Пуховичского узла связи являлся Леонид Алексеевич Поляков. В период с 1 марта 1988 года по 27 июня 1994 года предприятием связи руководил Александр Николаевич Радкевич. Александр Владимирович Неклюдов возглавлял Пуховичский районный узел электросвязи в период с 27 июня 1994 года по 4 июля 2000 года. Начальником Пуховичского районного узла электросвязи с 4 июля 2000 года по 1 октября 2011 года являлся Виктор Тимофеевич Пекурин. В настоящее время Пуховичский зональный узел электросвязи возглавляет Владимир Николаевич Шинкаревич.

Сегодня Пухович-ский зональный узел электросвязи входит в структуру Минского филиала РУП «Белтелеком». В состав Пуховичского зонального узла электросвязи входят Пуховичский зональный узел электросвязи и Червенский узел электросвязи.

Среди основных услуг РУП «Белтелеком», предоставляемых населению и юридическим лицам Пуховичского района, — услуги телефонной связи, телевидения и доступа в сеть Интернет. Всего РУП «Белтелеком» оказывает более 90 видов различных услуг электросвязи как для физических, так и для юридичских лиц.

Сегодня на территории Пуховичского района каждая вторая семья смотрит телевидение ZALA и пользуется услугами доступа в сеть Интернет.

С декабря 2012 года на территории Пуховичского района начато внедрение технологии PON (пассивная оптическая сеть). Первые абоненты были подключены в микрорайоне Новая Заря города Марьина Горка. На текущий момент оптоволокно подключено более чем 13 тысячам абонентов в городе Марьина Горка, городских поселках Свислочь, Правдинский, поселке Дружный, деревнях Пуховичи, Затитова Слобода, Марковщизна, Моторово, Моторовщина, Труд, Голоцк, Хозянинки и других.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что технология PON расширяет границы возможного, гарантируя высочайшее качество услуг и стабильность скоростей, а также создавая предпосылки для наращивания скорости к абоненту до 1 Гбит/с и более. При этом новый стандарт скоростей позволяет постоянно пополнять пакет предоставляемых услуг.

С использованием технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) клиентам стали доступны услуги по доступу в сеть Интернет от byflyтм на скоростях к абоненту до 200 Мбит/с, цифровое интерактивное телевидение от ZALAтм, в том числе в формате высокой четкости (HD), сервисы на базе современной IMS платформы (современная мультимедийная система, являющаяся основным коммуникационным звеном, позволяющим предоставлять как традиционные услуги телефонной связи, так и новые современные услуги и сервисы). Одновременно ресурсы технологии PON позволяют говорить о перспективах разработки и внедрения множества других услуг для лучшего качества жизни. Уже сегодня абоненты PON могут подключить услугу «Видеоконтроль», «Умный дом» — простое и экономичное решение, которое позволяет клиенту всегда быть в курсе того, что происходит в его доме, квартире или офисе.

В 2016 году компания «Белтелеком» нашла решение для абонентов PON, которые пользуются несколькими услугами связи одновременно, и вывела на рынок услуг пакетные предложения «ЯСНА». Данный бренд объединил в себе три основные услуги, необходимые современному человеку для комфорта и полноценного общения: интернет, телефонную связь и телевидение.

Сегодня на территории Пуховичского района выбрали пакетные предложения «ЯСНА» уже более 6 тысяч абонентов.

Коллектив Пуховичского ЗУЭС принимает активное участие в областных и районных соревнованиях, конкурсах. В целях популяризации здорового образа жизни, развития массовой физической культуры в коллективе уже сложилась традиция ежегодно проводить соревнования по лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу.

Начальник ЛТУ-1 Алексей Сергеевич Карась является неоднократным призером областных и республиканских соревнований по легкоатлетическому кроссу, членом сборной команды Минского филиала РУП «Белтелеком».

В 2018 году первичная профсоюзная организация Пуховичского ЗУЭС, председателем которой является Анджело Николаевна Криворотова, приняла участие в районном смотре-конкурсе на лучшую первичную организацию и заняла первое место.

В 2019 году первичная профсоюзная организация среди предприятий связи заняла второе место в республиканском смотре-конкурсе на лучшую организацию профсоюза по общественному контролю охраны труда, первое место в областном конкурсе по культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе, первое место в областном смотре-конкурсе на лучшую первичную профсоюзную организацию Минского филиала РУП «Белтелеком» по экономии энергоресурсов, первое место в областном конкурсе на лучшую организацию профсоюзами общественного контроля по охране труда.

К 25-летнему юбилею мы пришли с высокими результатами. Предыдущие годы были насыщены важными событиями, смелыми проектами и успешной работой. И все эти годы за конкретными решениями и технологиями, их внедрением и эксплуатацией стояли люди — профессионалы своего дела. Благодаря нашим работникам в каждом доме работал радиоприемник, людей соединяла телефонная связь, а сейчас для всех расширяет границы общения интернет. Пуховичский зональный узел электросвязи — это, прежде всего, его сотрудники, его коллектив.

Сердечно поздравляю коллег со знаменательным событием — 25-летием республиканского унитарного предприятия «Белтелеком». Благодарю за многолетний и добросовестный труд в отрасли связи и желаю качественной, крепкой, искренней связи с коллегами, родными и близкими людьми! Крепкого здоровья, добра, мира, благополучия!

Владимир ШИНКАРЕВИЧ,

начальник Пуховичского зонального узла электросвязи.