Рушник единства, сельская эстафета и выпечка хлеба: Скидель примет областные «Дажынкі»

Скидель 25 сентября станет столицей областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2021». Для гостей и участников праздника подготовлена насыщенная и интересная программа, сообщили корреспонденту БелТА в управлении культуры Гродненского облисполкома.

Всего гостей ждет более 30 праздничных локаций. Среди них как новинки, так и традиционные площадки. Например, не стали отказываться от привычных для гостей подворий районов области. В этот раз каждый из регионов будет представлять одну из сельскохозяйственных профессий. Со знакомства почетных гостей с праздничными площадками и начнутся «Дажынкі».

«По центру города пройдет шествие участников фестиваля «Шлях да хлеба». Одной из особенностей нынешнего праздника станет презентация рушника области, состоящего из 17 элементов. Каждый из них выполнен в различных техниках мастерами разных районов области. На рушнике представлены особенности, достопримечательности регионов области. Он станет своеобразным символом единства региона и Беларуси», — рассказали в управлении культуры облисполкома.

Открытие праздника и церемония награждения пройдут на главной сцене на ул.Ленина. Здесь же гостей ждет яркая концертная программа.

Одной из основных локаций станет центральный парк Скиделя. На его аллеях развернется несколько тематических выставок и презентаций, в том числе и традиционных для «Дажынок» снопов и караваев из разных регионов области.

Участникам праздника предложат немало интерактивных развлечений. Например, можно будет познакомиться со всеми этапами приготовления хлеба: выпекать его будут в печи на глазах у зрителей. Любителей рыбалки ждет «Клевая площадка», где им предложат поймать на удочку рыбу из фонтана. Улов можно будет забрать с собой.

Ждут гостей и в старом парке города-спутника. Здесь планируется выставка техники лесных хозяйств области, а также спасательных ведомств. Пройдет битва лесорубов. Одним из самых ярких моментов станет традиционная «Сельская эстафета» от молодежной организации области. Гостям и участникам праздника предложат поиграть в боулинг капустой, посоревноваться в аграрном баскетболе и продемонстрировать точность в конкурсе «Яблочный снайпер».

На протяжении всего дня будут работать ремесленные ряды, выездная торговля, аттракционы и детские площадки. Если не подведет погода, то над Скиделем организуют и обзорные полеты на вертолете.

Завершит праздничный день дискотека и пиротехническое шоу.