Русый: обновленная Конституция станет документом развития, стабильности и перспектив

Обновленная Конституция станет документом развития, стабильности и перспектив. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый во время областного семинара по актуальным вопросам подготовки и проведения референдума, сообщает БелТА.

«Работа и подготовка проекта Конституции была сложной и кропотливой, — отметил Михаил Русый. — Проект сформирован с учетом всех тех предложений, которые прозвучали во время проведения встреч и диалоговых площадок. Они были собраны, структурированы. Стояла задача их проанализировать, изучить узкие вопросы и практику их применения, увидеть перспективу».

Председатель Постоянной комиссии подчеркнул, что стояла задача максимально сохранить действующую Конституцию и актуализировать ряд ее статей. На сегодняшний день документ актуален на 95%. Тем не менее введен целый ряд новшеств — изменения претерпели около 80 статей, также появились 11 новых, которые в основном касаются Всебелорусского народного собрания и срока действия главы государства. «Дополнения и изменения Конституции — это главным образом расширение народовластия, которое важно при распределении в части полномочий», — отметил он.

Михаил Русый подчеркнул, что по поводу проекта новой Конституции каждого желающего готовы выслушать, разъяснить интересующие моменты и подискутировать. Все вопросы — удобные и неудобные — крайне важны и нужны, чтобы потом выйти на правильное принятие решений и уже подписанный проект вынести на всенародное обсуждение. «Законопроект обрабатывается очень внимательно и щепетильно — стоит выбросить одно-два слова и получится совершенно другой смысл, — подчеркнул он. — Все предложения будут доработаны. И я думаю, что в итоге мы выйдем на документ, в котором хорошо читается защищенность и уверенность в завтрашнем дне. Новая Конституция станет документом развития, стабильности и перспектив».