Рыженков: изменения в Конституцию обращены в будущее и молодежь это понимает

Предложенные к обсуждению изменения в Конституцию обращены в будущее и молодежь это осознает, заявил журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, передает корреспондент БелТА.

По его словам, молодежь активно подключилась к обсуждению проекта Конституции. «В первую очередь это БРСМ, студенческие инициативы в вузах превратились в диалоговые площадки по обсуждению нововведений. Изменения, которые планируются в нашей Конституции, обращены в будущее. Молодежь понимает, что в большей степени им жить с этим Основным законом, чем и обусловлен их интерес к теме», — отметил Максим Рыженков.

Первый замглавы Администрации Президента также добавил, что дискуссии по проекту Основного закона идут активно. Спектр нововведений широк и людей волнуют разные вещи.

«Многодетные семьи, старшее поколение волнует сохранение социальных гарантий, пенсионная система, здравоохранение, меры поддержки многодетных семей. Для других важен посыл с сохранением исторической памяти народа, политической элите — актуальнее тема ВНС и перераспределения полномочий», — сказал Максим Рыженков. На сегодня от граждан поступило около 4 тыс. обращений.